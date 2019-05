Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu, gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.



Programın başında, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Albayrak, annesiyle çok farklı duygusal bağı olduğunu söyledi. Albayrak, "Çok dramatik, Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğim için annemle bağımız çok farklı oldu, bizim üzerimizde inanılmaz hakkı var. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, ellerinden, ayaklarından öpüyorum." dedi.



Türkiye'nin özellikle ekonomik anlamda çok tarihi bir dönemden geçtiğini, son 6 yılda ekonomik olarak "müthiş bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu" vurgulayan Albayrak, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, terör sorunu gibi olayların sosyal, güvenlik ve siyasi alanda çok ağır etkileri olduğuna dikkati çekti. Albayrak, "Türkiye'nin farklı gerekçelerle çok yoğun bir ekonomik saldırıya da maruz kaldığı bir süreci yaşadık." diye konuştu.



Albayrak, geçen yıl ağustosta maruz kalınan ekonomik saldırı sonrasında Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm ve güçlü finansman mimari ihtiyacını dile getirdiklerini hatırlattı. Albayrak, şöyle devam etti:



"İç piyasadaki dinamiklerin çok ağır bir şekilde yıpratıldığı bir dönemde, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmek için adımlar atmaya başladık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada faizler yüzde 20'lere indi ki hala yüksek, düşüyor ve düşecek. Bunun en öncül göstergelerini enflasyonda yaşıyoruz ki ilk 3-5 ay gıdanın, farklı kalemlerin enflasyona etkisiyle kademeli düşüşlerin daha yavaş da olsa en azından artışa sebebiyet vermediği bu dalgalanmalarla birlikte, özellikle önümüzdeki birkaç ayda çok daha keskin düşüşleri yaşayacağız çünkü enflasyondaki keskin düşüşler faizle birlikte çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak."



Albayrak, cari denge ve fazlada hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini, gelecek dönemde dışardan finansman ihtiyacı kalmayacağını ifade etti.



İstihdam seferberliği çağrısına da değinen Albayrak, mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik sistemine giriş noktasında istihdam artışının 520 bini geçtiğini açıkladı.



"Türkiye'nin verdiği refleks farklı oldu"



Son 6 yılda yaşananların dış faktörlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Albayrak, "Tüm tecrübe ve sınamalarla Türkiye her anlamda çok zor bir 6 yıldan geçti, sadece ekonomik değil ama her geçen gün bu çerçevede bu girdiğimiz tünelde adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha da büyümeye başladı. Çok net bir şekilde emin adımlarla buraya gidiyoruz. Türkiye ekonomik olarak her geçen gün olabilecek farklı müdahalelere karşı çok güçlü refleksler vermeye başladı. Ağustos, eylül ve ekim dengelenme süreci. Mart ayını yaşadık. Seçime 1 hafta kala çok enteresan bir süreç yaşadı Türkiye. Kurumsal olarak, ekonomik olarak verdiği refleks, toparlanma süreci çok farklı oldu. En basitinden bu hafta yaşadığımız, Türkiye'de ekonomiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir çerçevede seçim sonuçları bahanesiyle farkı bir hareketlenme, dışardan farklı finansal kurumlar kaynaklı hareketlenme ama bütün bu aksiyonlara hızlı bir toparlanma, hızlı bir refleksle sürecin bu noktaya gelmesi." diye konuştu.



"Ekonomi emin adımlarla ilerliyor"



Türkiye'de son 8 ayda finansal mimaride önemli düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Albayrak, dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attıklarını anlattı. Albayrak, ekonominin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, enflasyon ve istihdam başta olmak üzere mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşanacağını ifade etti.



Türkiye'nin çözüm odaklı siyasete devam edeceğini bildiren Albayrak, saldırı ve baskılara rağmen toplum bilincinin yüksek olduğunu, 4 yıldan fazla sürecek seçimsiz dönemde hızlı adımlar atacaklarını aktardı.



"Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli"



Albayrak, Doğu Akdeniz sondaj krizine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bölge coğrafyamıza baktığımızda ülkelerin neredeyse tamamı son dönemde artan bir keşif sürecine girmiş. Türkiye farklı bir yol izleyerek bu sürece girmeli. Kendi gemimiz, mühendisimiz, uzmanlarımız, insanımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi kara sularımızda kendimiz kazma süreci başlattık. Akdeniz de kimsenin babasının gölü değil. Bizim kara sularımız var. KKTC'nin kendi kara suları var, orada bir devlet var. Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın ortaya koyduğu güçlü bir irade var. Kendi kara sularımız, sonuna kadar bu mücadeleyi vermemiz lazım. Fatih gemimiz devreye girdi, bugünlerde Yavuz gemimiz de devreye girecek. Bilimsel gerçeklikle çok net söylüyorum ki 2020'lerin Türkiye'sinde, özellikle denizde ve karada enerji aramacılığı noktasında, petrol ve gaz noktasında çok sevinçli haberler duyacağız. Bunu 82 milyon vatandaşımız bilsin, istiyorum. Türkiye çok doğru adımlar attı, neden rahatsız oluyorsunuz? Türk toplumumun yaşadığı tecrübeler farkındalık düzeyini çok daha iyi noktalara taşıdı. Türkiye'nin dostluğunu kazanmak çok önemli. Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli. Bize dikte ettirileni kabul edemeyiz."



Trump ile Beyaz Saray'da görüşme



ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye de değinen Albayrak, şöyle devam etti:



"Hem ülkemiz hem de Cumhurbaşkanımız açısından çok pozitif bir görüşme oldu. Birçok konunun farkında olduğuna vakıf olduk. Bir önceki başkanla oluşan, büyüyen sıkıntılardan muzdarip olduğunu gördük. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Heyetler arası görüşmelerimiz devam ediyor. Resme genel baktığımızda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza karşı derin sevgi ve muhabbetin sergilendiği, yapıcı, umutlu ve olumlu bir görüşme oldu."



Albayrak, Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili takvimin henüz net olmadığını belirterek, söz konusu ziyaretin temmuzda gerçekleşebileceğini söyledi.



"Döviz kurları eskisine göre vatandaşı az etkiliyor"



Döviz kurlarındaki dalgalanmanın vatandaş üzerindeki olumsuz etkisinin eskiye göre daha az olduğunu ifade eden Albayrak, daha yoğun Türk lirası merkezli bir süreç hedeflediklerini söyledi. Dalgalanmaların özellikle ithalat firmalarını etkilediğine işaret eden Albayrak, turizmde, tarımda, cari dengede çok daha pozitif bir sürece girildiğini kaydetti.



Reel sektörün son 8-10 aydır zor bir süreç geçirdiğine değinen Albayrak, sektörün daha rekabetçi olması noktasında vergi mimarisi için çalışmaların devam ettiğini, vergi konseyi ile bu çerçevede önemli adımlar attıklarını anlattı.



İmalat ve ihracatı destekleyecek paket



Albayrak, 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacaklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız. İthalatı düşürürken, ihracatı destekleyeceğiz. Finansal anlamda çok önemli adımlar attık, atıyoruz. Yakın dönemde ATM'lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Kamu bankalarımızla başlayacağız, özel bankalarımız da girmek istiyor. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyara yakın tasarruf sağlayacağız."



Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söyledi.



Albayrak, turizm sektöründe de rekor kırılacağına işaret ederek, "Bol döviz, bol gelir, bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da bu anlamda rahat olması lazım. Son dönemde oluşturulmaya çalışılan negatif algılara karşı gerçek resmi ortaya koymamız lazım." diye konuştu.