DSP adayından İstanbul seçimi kararı

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul adayı Muammer Aydın 23 Haziran'daki seçimlere katılmayacak.



Twitter hesabından bir açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.



Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 30 bin 817 oy (Yüzde 0,36) almıştı.



DSP Parti Meclisi de bugün yenilenecek İstanbul seçimleri gündemiyle toplandı. Toplantıdan Muammer Aydın'ın yerine başka bir aday göstermeme kararı çıktı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başken Önder Aksakal, "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor" dedi.



DSP'nin seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi bekleniyor.