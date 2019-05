Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.



