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Tunceli'de çatışma!

Tunceli Pülümür kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.

3. Sayfa / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 21:35
Tunceli'de çatışma!

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada 'Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir' denildi.

Kaynak : İHA

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