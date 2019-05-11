İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların kimi şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimisinin ise hazırlıksız yakalandığı yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da etkisi altına alan yağmur öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde şiddetini artırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve Eminönü'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, üstü kapalı alanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, yağış trafiği de olumsuz etkiledi, bazı noktalarda aksamalar meydana geldi.
Kaynak : İHA