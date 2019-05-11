Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Kredi kartı kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem kredi kartı kullanırken yapılması gerekenleri yazdı. İşte Kredi kartı borcunu sıfırlayın başlıklı o yazı:



En önemlisi ise bilinçli şekilde kredi kartı kullanmak. Bunu başardığınızda kredi kartının sizin için büyük bir avantaja dönüştüğünü, cebinizde hazır faizsiz kredi haline geldiğini ve zor zamanların en büyük yardımcısı olduğunu göreceksiniz.Bütün bunları başaramamış, kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine de pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Öncelikle durumunuzu tespit etmeniz gerekiyor.



Eğer birkaç aydır borcunuzu ödeyemiyorsanız ve birikiyorsa siz henüz idari takip aşamasına gelmişsiniz demektir. Burada muhatabınız bankanız olacak ve gecikme faiziyle kurtulma şansını bulacaksınız.



İlk yapacağınız iş sorunlu kartınızı hemen alışverişe kapatıp artık çözüme odaklanmanız olmalıdır. Bunun için bankanızın aramalarından kaçmak yerine onlarla diyaloğa geçmelisiniz.



Çünkü siz ne kadar kaçarsanız, o kadar işin avukatlara gitmesine zemin hazırlarsınız. Eğer borcu hemen kapatamıyorsanız gidip bankanızla görüşün ve yapılandırma talep edin.



DÜŞÜK FAİZ İMKANI



Burada makul bir sonuç alamaz iseniz kamu bankalarının getirdiği yapılandırma sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Burada önerilen yüzde 1.10 ve yüzde 1.20'lik faizler büyük imkan.

Piyasa faizlerinin yarısından bile düşük bu oranlarla eski kartınızın borcunu kapatabiliyorsunuz. Üstelik o sorunlu karttan kurtulup kendinize yeni bir kart alacak ve temiz bir sayfa açacaksınız.



Bunun için yapmanız gereken bir kamu bankasına giderek gelir belgenizi göstermeniz. Gerisini onlar hallediyor. Sizin adınıza borcunuzu kapatıyor.



HACİZDE DİKKAT!



Bankanın avukatı arayıp, 'Evini bile alırım' diyor. Kart borcu için evimi alabilirler mi? Eskiden yüzde 300-400'leri bulan temerrüt faizleriyle gerçekten tüketicilerin evlerini alıyorlardı.



Şimdi bu oranlar düşse de temerrütte yine günlük işletilen faiz ve ekstra masraflar borcu katlıyor. Bir hesaba göre; bin liralık borca, 350 lira gecikme faizi işletiliyor. Noter, ihbar, avukat, icra, takip gibi kalemlerle 500 liraya yakın masraf listesi çıkıyor.



Borç bir anda bin 850 lira oluyor. Bankalar genelde dışarıdan avukatlarla prim karşılığı anlaşıyor.

Dolayısıyla avukat, tüketiciden ne kadar çok para alırsa, komisyonu da o kadar yükseliyor. Bazı avukatlar da parayı alabilmek için korkutma taktikleri uyguluyor.Çıkarılan borç ve faizlerin haksız olduğunu düşünüyorsanız, icra takibine itiraz edin.



YARGITAY 'DUR' DEDİ



Avukatların bu tür tehdit telefon ve mesajlarına karşı Yargıtay 18. Hukuk Dairesi emsal karar verdi ve bunun suç olduğuna karar verdi. Savcılığa bunun için suç duyurusunda bulunabilirsiniz.



AİDAT İÇİN TAKTİK BELLİ



Bankalar kredi kartlarına çok yüksek aidatlar almaya devam ediyor. Bunu kimi müşteriler öderken, kimileri ise ödemiyor. Bankalar kendilerini arayan müşterilerinin kart aidatını iade ediyor. Keyfi bir uygulama. Bankayı arayıp 'kartımı iptal edin' diyorsunuz, hemen aidat iade ediliyor.



Bu taktik en geçerlisi. Noter kanalıyla yazılı ihtarda bulunmak da bir çözüm. Sonraki aşama ise dava... Bankaların aldığı başta kart aidatı olmak üzere ücret ve komisyonları dava açarak geri alabilirsiniz.



Bunun için hem Yargıtay'ın hem de yerel mahkemelerin yüzlerce kararı var.



Kaymakamlıklara gidip hakem heyetlerine müracaat edin. Buralara müracaat hem kolay hem ücretsiz.



Başvuruda matbu dilekçeyi doldurup, elinizdeki ödediğiniz ücretleri ispatlayan belgeleri de ekleyin.