KDK'dan çok önemli 'nöbet ücreti' kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan binlerce öğretmeni ilgilendiren çok önemli nöbet ve ek ücret kararı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hafta sonlarında açılan DYK kurslarında öğretmenlere nöbet görevi veriliyor ancak ücret ödenmiyordu.



Türk Eğitim Sen bakanlığa başvurarak öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ise Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığı yanıtını verdi. Bunun üzerine sendika

Kamu Denetçiliği Kurumu müracaat etti.



KDK hafta sonu DYK kurslarında nöbet görevi verilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.



Kamu Denetçiliği Kurumu kararında şunları ifade etti: “Hafta sonu günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi yürüten öğretmenlere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu görülmektedir. Hukuk ve hakkaniyet ilkeleri gereği idare hafta sonu nöbet görevine ihtiyaç duyuyor ve personel görevlendiriyorsa, personel arasında haksızlık ve eşitsizlik yaratılmaması, çalışma huzur ve düzeninin bozulmaması amacıyla nöbet görevini yerine getiren tüm personele nöbete bağlı ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Nöbet ücreti uygulaması ile ilgili yukarıda yer verilen toplu sözleşmenin ilgili maddesi dışında bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla nöbet uygulamasına ücret ödenmesi hususunun öncelikle yasal düzenleme ile açıklığa kavuşturulması ve bir sonraki dönem toplu sözleşmenin gündemine alınması gerektiği de açıktır. Ancak haftasonu kurslarında nöbet görevine ihtiyaç duyulmuyorsa öğretmenlere haftasonu nöbet görevi verilmemesi hususunda idarenin gerekli tedbirleri alması da beklenmektedir. İdarenin konu İle ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın talebinin 'hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu anlaşıldığından İdarenin hafta sonu günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ihtiyaç nedeniyle nöbet görevi verdiği öğretmenlere ek ders ücreti Ödemesi hususunda gerekli yasal düzenleme yapması eğer kurslarda nöbet görevi ihtiyacı yoksa buna dair tedbirler alınarak nöbetçi Öğretmen görevlendirilmemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır. Destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu nöbet görevine ihtiyaç varsa görevi yerine getiren öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması, nöbet görevine ihtiyaç olmaması durumunda ise nöbetçi öğretmen görevlendirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulunması”