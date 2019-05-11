



MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle bir araya geldi



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yüksek Seçim Kurulu kararına kimin hesabına nasıl gelirse değil, Anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar verilmişse saygı duymaktan öte yapacak bir şey yoktur' dedi.







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Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi



G20 Tarım Bakanları Zirvesi, ev sahibi Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa'nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı.







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Kadıköy'de rezidansın 16. katında korku dolu anlar



Kadıköy'de 23 katlı bir rezidansın dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu iki işçi 16. katta asılı kaldı. İtfaiye ekipleri camlarını kırdıkları pencerelerden içeri alarak işçileri kurtardı.



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İsrail askerleri Filistinli bir aileyi darp etti



İsrail askerleri ve yerleşimciler İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli aileyi darp etti.



Kaynak : İHA

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