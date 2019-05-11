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Bir tıkla günün tüm gelişmeleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Güncel / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 17:28
Bir tıkla günün tüm gelişmeleri



MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yüksek Seçim Kurulu kararına kimin hesabına nasıl gelirse değil, Anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar verilmişse saygı duymaktan öte yapacak bir şey yoktur' dedi.



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Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi

G20 Tarım Bakanları Zirvesi, ev sahibi Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa'nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı.



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Kadıköy'de rezidansın 16. katında korku dolu anlar

Kadıköy'de 23 katlı bir rezidansın dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu iki işçi 16. katta asılı kaldı. İtfaiye ekipleri camlarını kırdıkları pencerelerden içeri alarak işçileri kurtardı.

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İsrail askerleri Filistinli bir aileyi darp etti

İsrail askerleri ve yerleşimciler İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli aileyi darp etti.

Kaynak : İHA

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