YSK ilk kez listeleri verecek!

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.



Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.



İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek.



