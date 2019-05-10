USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Rögar kapağı hırsızları kamerada

Beylikdüzü’nde birkaç hafta arayla aynı noktaya gelen kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlık şüphelileri demir rögar kapaklarını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 10 Mayıs 2019 Cuma 09:53
Rögar kapağı hırsızları kamerada
Video için tıklayın

Olay, geçtiğimiz günlerde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan rögar kapakları birkaç hafta arayla çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylarda hırsızlık şüphelisi kağıt toplayıcının sokağa gelerek rögar kapağını alması yer alıyor. Yaşanan diğer hırsızlık olayında ise açık kasa kamyonet ile gelen hırsızlık şüphelilerinin gece saatlerinde rögar kapaklarını çalarak kamyon kasasına attığı görülüyor.

Öte yandan, demirden yapılan rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelilerinin, hurda olarak kapakları sattıkları öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı