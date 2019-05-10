Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi açıldı

Pursaklar'da Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kuşaklar ile camiler arasında yapay duvarlar örülmemesi gerektiğini söyledi. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen külliyenin 15 bin cemaat kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, iş yerleri, 5 bin kişilik kongre ve kültür merkezi ile Ankara'ya yakışır bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, “Resmi açılışını yaptığımız Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi'nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii'nin Başkentimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Külliyenin yanındaki arsaya inşa edilecek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin buraya çok farklı bir boyut katacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Camilerin sadece taştan, tuğladan ibaret binalar olmadığını, müminlerin tüm farklılıkları bir kenara bırakarak Hakk'ın karşısında eşitlendiği mukaddes mekanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Camilerimiz birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisi ile süslemeleri ile ismi ile medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır” şeklinde konuştu.







“Camilerin süsü cemaatidir”



Camilerin ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu diri, canlı ve ayakta tuttuğunu dile getiren Erdoğan, “Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılan bir ibadet merkezi haline dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesi ile gençlerimizin heyecanı ile pir-i fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. Bilhassa geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya cevap vererek önce kendimizin, sonra evlatlarımızın ayaklarını camiye alıştırmalıyız” ifadelerini kullandı. Camilerin ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu diri, canlı ve ayakta tuttuğunu dile getiren Erdoğan, “Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılan bir ibadet merkezi haline dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesi ile gençlerimizin heyecanı ile pir-i fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. Bilhassa geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya cevap vererek önce kendimizin, sonra evlatlarımızın ayaklarını camiye alıştırmalıyız” ifadelerini kullandı.