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Kız kavgası kanlı bitti

Bursa’nın göbeğinde eski sevgili dehşeti yaşandı, bir kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Mayıs 2019 Cuma 10:21
Kız kavgası kanlı bitti
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Olay, akşam saatlerinde Kent Meydanında iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla gezen genç kız, eski sevgilisiyle denk gelince tartışma çıktı.

Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakınca karşı tarafta bulunan şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisinin erkek arkadaşını bacağından bıçakla yaraladı.

Olay yerinde devriye gezen güven timlerinin müdahalesiyle zanlı kaçamadan yakalandı. Şüpheli ve beraberindekiler ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaynak : İHA

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