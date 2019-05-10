Kız kavgası kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Kent Meydanında iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla gezen genç kız, eski sevgilisiyle denk gelince tartışma çıktı.



Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakınca karşı tarafta bulunan şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisinin erkek arkadaşını bacağından bıçakla yaraladı.



Olay yerinde devriye gezen güven timlerinin müdahalesiyle zanlı kaçamadan yakalandı. Şüpheli ve beraberindekiler ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaynak : İHA

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