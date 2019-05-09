Katliamdan kurtulan asker o günü anlattı!

Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkisinde 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler, silahsız askerlerin bulunduğu minibüslerin yolunu kesti. Tüm şahsi eşyalarına el koyulan askerler, günlerce PKK'lı teröristlerin işkencesine maruz kaldı. Daha sonra PKK'lı teröristler tarafından 33 asker kurşuna dizilerek şehit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalkan olarak kullanılan 13 asker ise teröristlerin elinden kurtularak Mehmetçik'e sığındı.



'Bizleri ayırarak ilk iki grubu kurşuna dizdiler'



Adana'da yaşayan, PKK'lı teröristlerden sağ olarak kurtulan askerlerden Erkan Omay, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.



Bingöl'e 10 kilometre kala PKK'lı teröristlerin yollarını kestiğini ve günlerce esir tuttuğunu ifade eden Omay, “Bizi bir köye götürdüler. Orada terörist sayısı 150-200'e kadar çıktı. Orada bize ‘Askere neden geldiniz? Öleceğinizi bilmiyor muydunuz' diyerek propaganda yaptılar. Sonra bizi 3 gruba ayırıp, ilk iki grubu kurşuna dizdiler. Daha sonra bizim askerimizle çatışan teröristlerin elinden bir şekilde kurtulmayı başardık” dedi.



“Mavi berelileri görünce dünyalar benim oldu”



Beraberindeki 12 askerle zorlu arazide kaçmaya başladıklarını anlatan Omay, “Yolda bulduğum bir sopaya beyaz mendil bağladım ve askerimize doğru yürüdüm. Oradaki korucular beni terörist sanıp, ateş açtı. Kendimi bir kayanın arkasına attım. Daha sonra onlara sesimi duyurmayı başardım. Ateş kesilip, başımı kaldırdığımda mavi berelileri gördüm. O an dünyalar benim oldu, hüngür hüngür ağladım” diye konuştu.



Mevlit okutacak, çocuklara giysi yardımı yapacak



Erkan Omay, 33 askerin şehit edildiği 24 Mayıs'ın 26'ncı yıl dönümünde mevlit okutacağını ve yerel yönetim, askeri erkan ile tüm halkı bu etkinliğe davet ettiğini belirterek, “Başta sadece afiş yaptırmayı düşündüm. Olumlu tepki alınca 24 Mayıs'ta bir de mevlit okutmaya karar verdim. Bastırdığım afişlere ‘33 şehit için' yazdım ama ben bu mevlidi tüm şehitlerimiz için okutacağım. Ayrıca durumu olmayan 50 çocuğa da giysi yardımında bulunacağım. İnşallah benim gibi düşünen insanlar da bu hayır işine katılır, daha fazla çocuğa yardım edebiliriz” dedi.



Kaynak : İHA

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