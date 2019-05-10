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Kamu bankalarından dolar hamlesi!

Kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı iddia edildi.

Ekonomi / 10 Mayıs 2019 Cuma 13:36
Kamu bankalarından dolar hamlesi!

Reuters'a bilgi veren kaynaklar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Dolar/TL, dün 6,2460 seviyesini test ettikten sonra TCMB'nin adımlarının da desteğiyle gece saatlerinde yönünü aşağı çevirmeye başladı. Saat 04.00 itibarıyla illikit piyasalarda kuvvetlenen kurdaki düşüş eğilimi yaklaşık 20-25 dakika içinde dolar/TL'yi 6,16'dan 6,05'e çekti. Kur bugün saat 11.25'de 6,13 seviyesinde işlem görüyor.

'KURUN BİR MİKTAR GERİ GELMESİ HEDEFLENDİ'

Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, 'Ziraat başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi' dedi.

Dolar KuruDolar ve EuroZiraat Bankası


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