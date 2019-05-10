USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Binali Yıldırım'dan köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili “Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak” dedi.

Yaşam / 10 Mayıs 2019 Cuma 14:29
Binali Yıldırım'dan köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Malum cumhur ittifakına devam ediyoruz. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek biz de aynı şekilde bazı ortak programları gerçekleştireceğiz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradan yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar; Doblo ve benzeri hariç diye UKOME kararı olduğu için ceza yazılmaya başlanmış... Bu kararı da konuştuk İBB ile düzeltiyorlar, inşallah bundan böyle birinci sınıfa giren taksi, doblo benzer araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti bitmiş olacak. İBB, Pazartesi toplantısında yine İstanbul'u ilgilendiren AK Parti grubunun önerileri var, onları görüşecek.

Başkan AdayıAk PartiBinali Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı