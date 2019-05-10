Binali Yıldırım'dan köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.



Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:



Malum cumhur ittifakına devam ediyoruz. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek biz de aynı şekilde bazı ortak programları gerçekleştireceğiz.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradan yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar; Doblo ve benzeri hariç diye UKOME kararı olduğu için ceza yazılmaya başlanmış... Bu kararı da konuştuk İBB ile düzeltiyorlar, inşallah bundan böyle birinci sınıfa giren taksi, doblo benzer araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti bitmiş olacak. İBB, Pazartesi toplantısında yine İstanbul'u ilgilendiren AK Parti grubunun önerileri var, onları görüşecek.