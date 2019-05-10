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Bakan Ersoy: 'Yıkıma başladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, "Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak" dedi.

Kültür-Sanat / 10 Mayıs 2019 Cuma 11:25
Bakan Ersoy: 'Yıkıma başladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına başlandığını açıkladı.

Ersoy, kaçak yapıların ortadan kaldırılacağını söylerken 'Kapadokya'da kaçak bir yapılaşma var, onların yıkımı da başladı. Bizim öncelikli hedefimiz yıkmak değil, kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Biz alan başkanlığı sistemini geliştirdik' ifadelerini kullandı.

GALATAPORT'LA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ersoy, Galataport'un bir dünya projesi olduğunu söylerken 'Proje 2020'ye yetişecek. Galataport'a cruise limanı demek haksızlık olur, Galataport tam bir turizm kompleksi. Galataport, İstanbul'un ihtiyacı olan bir turizm kompleksi. Proje dünyaya örnek bir proje olmuş. Kriz öncesi İstanbul'a yanaşmış 360 civarında gemi vardı. Bu rakamın 560'a yükselebilir. Limanın çok ciddi bir tanıtım ve alışveriş değeri var. Ortalama İstanbul'a 2 milyon yolcu getirebiliriz. Yanında 500 bin civarında personel var, onları turist olarak görmüyoruz ama çok ciddi bir harcama potansiyeli var.' dedi.


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