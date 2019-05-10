Bakan Ersoy: 'Yıkıma başladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına başlandığını açıkladı.



Ersoy, kaçak yapıların ortadan kaldırılacağını söylerken 'Kapadokya'da kaçak bir yapılaşma var, onların yıkımı da başladı. Bizim öncelikli hedefimiz yıkmak değil, kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Biz alan başkanlığı sistemini geliştirdik' ifadelerini kullandı.



GALATAPORT'LA İLGİLİ AÇIKLAMA



Ersoy, Galataport'un bir dünya projesi olduğunu söylerken 'Proje 2020'ye yetişecek. Galataport'a cruise limanı demek haksızlık olur, Galataport tam bir turizm kompleksi. Galataport, İstanbul'un ihtiyacı olan bir turizm kompleksi. Proje dünyaya örnek bir proje olmuş. Kriz öncesi İstanbul'a yanaşmış 360 civarında gemi vardı. Bu rakamın 560'a yükselebilir. Limanın çok ciddi bir tanıtım ve alışveriş değeri var. Ortalama İstanbul'a 2 milyon yolcu getirebiliriz. Yanında 500 bin civarında personel var, onları turist olarak görmüyoruz ama çok ciddi bir harcama potansiyeli var.' dedi.





