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AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı Nişancı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaşam / 10 Mayıs 2019 Cuma 14:35
AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı
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AA Muhabiri Abdülkadir nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor. Kaynak : AA

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