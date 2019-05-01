Wikileaks'in kurucusu Assange'a ilk ceza

Ekvador Büyükelçiliği'nin çıkartarak İngiltere mahkemelerine teslim ettiği Wikileaks kurucusu Julian Assange, ilk cezasını aldı.



Bugün mahkemeye çıkan Assange, kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.



Assange, yaklaşık 7 yıl önce Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak, mahkemeye çıkmaktan kurtulmuştu.



Hem İsveç, hem de ABD...



ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

