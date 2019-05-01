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Meteroloji'den yağış uyarısı

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Yaşam / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:16
Meteroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüğüDoğu AnadoluDolu YağışıGüneydoğu Anadolu


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