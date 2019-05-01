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Kamyon kasasına gizlenmiş halde bulundu!

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamyon kasasına gizlenmiş 179 kilogram esrar bulundu.

3. Sayfa / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:28
Kamyon kasasına gizlenmiş halde bulundu!
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün H.G. idaresindeki kamyon takibe alındı.

Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında "zula" diye tabir edilen özel sistemli 3 bölümlü yerde 24 çuval içerisinde 179 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bu yıl 4 ayda gerçekleştirilen 389 narkotik operasyonunda 2 ton 106 kilo 835 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin, 52 bin 284 uyuşturucu nitelikte hap, 8 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 57 bin 501 lira ve 400 dolar ele geçirildiği, gözaltına alınan 429 şüpheliden 158'inin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak : AA

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