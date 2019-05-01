Japonya'da yeni imparatorun ilk günü

Japonya'da düzenlenen özel bir törenle tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Prens Naruhito, ülkede başlayan 'Reiwa' döneminin ilk gününde imparator sıfatıyla ilk kez taht değişim ritüelleri kapsamında düzenlenen bir dizi programa katıldı.



Ardından, aralarında Japonya alt ve üst meclis başkanları, yüksek yargı temsilcileri ve yerel hükümet liderlerinin de bulunduğu halk temsilcileri ile bir araya gelen İmparator Naruhito, İmparator olarak ilk kez Japon kamuoyuna hitap etti. Japonya Anayasası ve özel imparatorluk yasaları uyarınca tahtı devraldığını belirten İmparator Naruhito, “Üstlendiğim önemli sorumluluğu düşündüğümde, ciddiyet duygusuyla doluyum' ifadelerini kullandı.



İmparator Akihito'nun tahtta bulunduğu 30 yıldan fazla süredir görevlerini yerine getirirken daima dünya barışı ve insanların mutluluğu için dua ettiğini ve insanların sevinç ve hüzünlerini paylaştığını kaydeden İmparator Naruhito, “İmparatorun, devletin ve Japonya halkının birliğinin sembolü olarak gösterdiği tutuma duyduğum derin saygı ve minneti belirtmek isterim” şeklinde konuştu.



Sorumluluk vurgusu



İmparator Naruhito, tahtı devralırken İmparator Akihito'nun ve geçmiş imparatorların izlediği yolu derinlemesine takip edeceğini belirtti.



İmparator olarak her zaman kendisini geliştirmeye çalışacağını söyleyen Naruhito, 'Ayrıca, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak anayasaya göre hareket edeceğime ve sorumluluklarımı yerine getireceğime, bunu yaparken her zaman düşüncelerimi insanlara yöneltip onlarla birlikte hareket edeceğime yemin ederim' dedi.



Başbakan Abe'den mesaj



İmparator Naruhito'nun ardından söz alan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise ülkenin ve Japonya halkının sembolü olarak yeni imparatora duyduğu saygıyı dile getirdi.



'Hızla değişen bir küresel dünyada, barışçıl, umut dolu ve gurur duyacağımız bir Japonya için şanlı bir geleceği sağlamaya kararlıyız' diyen Abe, 'Ayrıca insanların yüreklerini birleştirdikleri ve kültürlerini geliştirdikleri bir çağ oluşturma konusunda da kararlıyız. Reiwa Döneminin barışçıl bir dönem olacağını ve imparatorluk ailesinin de bu döneme büyük katkı sunacağını umuyoruz' ifadelerini kullandı.



İlklerin imparatoru



Bugün itibariyle imparator sıfatıyla tahtı resmi olarak devralan 59 yaşındaki İmparator Naruhito, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk imparator unvanını da elinde bulunduruyor. 200 yıldan fazla bir süredir ilk kez bir imparator tahtı kendi isteğiyle devrederken, yine modern Japonya tarihinde ilk kez görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparator aynı dönemde Japonya'da bulunuyor. Kaynak : İHA

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