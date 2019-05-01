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Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü model Caroline Bittencourt, Brezilya'daki Ilhabela Adası'nda eşiyle beraber tatil yapıyordu. Köpeklerini kurtarmak için denize atlayan kadını arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

Dünya / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Sao Paulo'da Ilhabela Adası'ndaki fırtınada model Caroline Bittencourt'un köpekleri denize düştü, genç kadın da onları kurtarmak için denize atladı.

Ünlü modelin eşi de karısını kurtarmak için denize atladı ancak eşini bulamadı.

Ancak dün akşam saatlerinde ünlü modelin cansız bedenine ulaşıldı. Caroline'ın ölümü ünlü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.



Caroline Bittencourt, eşi Jorge Sestini ile Ocak ayında evlenmişti. Ünlü modelin cenaze töreninin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz açıklanmadı.

CenazeSao PauloGenç Kadın


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