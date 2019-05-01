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Bankada parası olanlara iyi haber! Resmen değişti...

Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi.

Ekonomi / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
Bankada parası olanlara iyi haber! Resmen değişti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Düzenleme ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.


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