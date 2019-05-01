ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesinin kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında tutulduğu belirtilerek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.