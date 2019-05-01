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1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan otobüs devrildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23
1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan otobüs devrildi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL

Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle iptal edildi.







Feci kazanın neden olduğu ortaya çıktı

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1 MayısJandarmaŞanlıurfaKurtarma Ekibi


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