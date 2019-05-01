Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL
Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle iptal edildi.
Feci kazanın neden olduğu ortaya çıktı