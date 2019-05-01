Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.



Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.



1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL



Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle iptal edildi.















Feci kazanın neden olduğu ortaya çıktı