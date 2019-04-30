YSK'dan HDP'nin KHK itirazına ikinci ret

HDP’nin KHK’lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi. YSK, daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP’nin itirazını bir kez daha reddetti.