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Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya / 30 Nisan 2019 Salı 09:04
Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Newcastle, Glasgow ve Harrow Caddeleri'ndeki tüm binalar boşaltıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

PolisYeni ZelandaChristchurch


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