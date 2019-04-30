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Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 liradan satılacak.

Ekonomi / 30 Nisan 2019 Salı 11:03
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olarak belirlendi.

İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.

İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.

ANKARA'DA HALK EKMEK PİDEYİ 1 LİRADAN SATACAK

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Türkiye Fırıncılar FederasyonuAnkara Büyükşehir BelediyesiHalk EkmekRamazan Pidesiİbrahim Balcı


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