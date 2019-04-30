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NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizdi.

Teknoloji / 30 Nisan 2019 Salı 11:45
NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine ABD'nin başkenti Washington DC'de katıldığı bir konferansta çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birisinin meteor çarpma riski olduğunun altını çizen Bridenstine, 'Bizim neslimiz böyle bir olaya tanıklık edebilir' dedi.



NASA ASTEROİD'LERE KARŞI KULLANACAĞI SİLAHI İÇİN TARİH VERDİ

Göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.



Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.

DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor.



Yapılan resmi açıklamaya göre, gezegenimizi olası bir felaketten korumak için geliştirilen bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan DART her şey yolunda giderse 2022 yılında bir astreodi'in rotasını değiştirmek için kullanılacak.


WashingtonNasa


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