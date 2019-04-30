Mersin'de fuhuş operasyonu

İçel'de genç kızlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızlarla önce gönül ilişkisi kurup, daha sonra onları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda, Yenişehir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler A.E, İ.K, M.G, Y.H. ile T.D'yi yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : AA

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