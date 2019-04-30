Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.' dedi.



TCMB Başkanı Çetinkaya, 'Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmi bir toparlanma görülmüştür. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir.' ifadelerini kullandı.



Rezerv tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çetinkaya, 'Bizim takip ettiğimiz metrikler açısından son aylarda hiç bir parametrede bozulma söz konusu değil.' diye konuştu.



Çetinkaya, 'Merkez Bankası TL'ye güveni sağlamak için elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Aktarımın çalışmamasına kayıtsız kalmayız. Piyasa gelişmelerini yakından takip eder ve araçları uygulamaya alırız.' şeklinde konuştu.