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Meral Akşener: Sonuç milletin vicdanında tescil edildi

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul seçimleriyle ilgili "Sonuç milletin vicdanında tescil edilmiştir" ifadesini kullandı.

Siyaset / 30 Nisan 2019 Salı 11:39
Meral Akşener: Sonuç milletin vicdanında tescil edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Siyasetin mahkeme kararıyla tahkim edilemeyeceğini en iyi bilmesi gereken Sayın Erdoğan'dır. Sonuç milletin vicdanında tescil edilmiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bunun dışında bir karar siyasi gasp olur. Hakikatlere karşı manşetler hakim olsaydı Sayın Erdoğan muhtar bile olamazdı. Kibirden vazgeçin ve aziz milletimizin kararını kabul edin.

AK PArti sözcülerinin kararı YSK verecek sözleri de bir yanıltmadır. Kararı millet vermiştir. Maksat hak aramak değil halkın iradesini araklamaktır. Bilinmelidir ki milletin kararı etrafından dolaşılacak çalı değildir. Hukuk ve demokrasi işinize gelmediğinde raydan çıkaracak bir tren değildir. YSK süreci uzatarak iptal stratejisinin bir parçası olmaktan vazgeçmelidir.'

Meral AkşenerBelediye BaşkanıEkrem İmamoğlu


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