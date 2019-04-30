USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Magandadan öldüresiye dayak yiyen çocuk o anları anlattı: Dövdükten sonra beni ormana götürüp...

Tuzla'da 11 yaşındaki bir çocuk, attığı erik çekirdeği arabasına isabet eden kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

3. Sayfa / 30 Nisan 2019 Salı 14:15
Magandadan öldüresiye dayak yiyen çocuk o anları anlattı: Dövdükten sonra beni ormana götürüp...

İstanbul Tuzla'da bir kişinin 11 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövmesi tepkilere neden oldu.

Olay, önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi.

Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, M.Y'ye önce sözlü tepki gösterdi ardından şiddet uygulamaya başladı.

Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi olaya tepki mesajları yazdı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum' deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. Ne yapıyorsun sen dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, al şunu dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.

Çekirdeği taş sandı küçük çocuğu öldüresiye dövdü...O anlar kamerada

Küçük ÇocukOrmanaDayak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı