KPSS şartı yok! 1640 personel alınacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alıyor.Başvuru yapmak için KPSS şartı aranmıyor. En az ilköğretim mezunu olan, 25 yaşını bitirmemiş ve diğer başvuru şartlarını taşıyanlar sözleşmeli erbaş ve erliğe hemen başvuruda bulunabilir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılacak, ayrıca yazılı sınav yapılmayacak.

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.



MSB BAŞVURU ŞARTLARI;



1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.



2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.



3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.



4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.



5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).



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6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;



a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor' ve,



b. 'FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir' ibaresi bulunan 'Muvafakat Yazısı' ile sınava katılacaklardır. Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.



7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.



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