Kaza sonrası benzin deposu patladı:12 Ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 18 yolcunun bulunduğu minibüs, bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası minibüste çıkan yangın sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Pakistan polisi, kazada ağır kayıpların yaşanmasının sebebinin benzin deposunun patlaması olduğunu açıkladı.



Polis yetkilileri, 9 yolcunun olay yerinde, 3'nün ise müdahale esnasında yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Yaralıların tedavisi ise bölgedeki hastanelerde devam ediyor. Kaynak : İHA

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