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Kaza sonrası benzin deposu patladı:12 Ölü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir binanın duvarına çarpmasının ardından yanarak benzin deposu patlayan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:56
Kaza sonrası benzin deposu patladı:12 Ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 18 yolcunun bulunduğu minibüs, bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası minibüste çıkan yangın sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Pakistan polisi, kazada ağır kayıpların yaşanmasının sebebinin benzin deposunun patlaması olduğunu açıkladı.

Polis yetkilileri, 9 yolcunun olay yerinde, 3'nün ise müdahale esnasında yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yaralıların tedavisi ise bölgedeki hastanelerde devam ediyor. Kaynak : İHA

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