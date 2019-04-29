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James Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Dünya / 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:49
James Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Elçi Jeffrey kuruluşlar arası bir heyetle üst düzey Türk yetkililer ile Suriye meselesi hakkında görüşmek üzere önderlik edecek.” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygıları, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarın arttırılması ve ABD’nin askeri kuvvetlerini bölgeden çekmesi gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri BakanlığıSuriye


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