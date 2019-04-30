İstanbul seçimleriyle ilgili flaş gelişme

31 Mart'tan bu yana yılan hikayesine dönen İBB yarışı bir türlü kesin çözüme ulaşamadı. Başkanlık için mazbatayı alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, görevine başlasa da seçime ilişkin itirazlar devam ediyor.



DEĞERLENDİRME PAZARTESİ

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvurusu sonuçlanmadı. YSK'nın İstanbul için itirazları bu hafta içinde açıklaması beklenirken, yapılan son dakika açıklamasına göre itiraz evraklarının pazartesi günü değerlendirileceği duyuruldu.