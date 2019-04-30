İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kendinden yaşça büyük olması nedeniyle ilişkisine onay alamayan genç, kardeşlerinin evde olduğu sırada adeta dehşet saçtı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 20 yaşındaki Birkan Ö., kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda yeniden tartışma çıktı.
TÜFEKLE GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ
Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. (49) ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü. Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyuyordu. Bunu fırsat bilen Birkan Ö., evden çıkarak kaçtı.
ÇOCUKLAR UYANDIKLARINDA CİNAYETİ GÖRDÜ
Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.