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Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi / 30 Nisan 2019 Salı 10:01
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı

Dış ticaret açığı, mart ayında yüzde yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 mart ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 15 azaldı.

DolarTicaret BakanlığıTürkiye İstatistik KurumuDış Ticaret


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