Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



İDEF kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihtisas fuarı haline gelmiştir. Türkiye'nin 17 yılda savunma sanayiinde elde ettiği kazanımları en iyi göreceğimiz işte bu fuardır. Savunma sanayiinde söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz.



Coğrafyamızda bin yıldır varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürebilmemizi savunma altyapımıza borçluyuz.



Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor. Tüm okumalarını buna göre yapıyor. Dünyanın en güçlü kara ve deniz ordularını kurmuş bir ülkeyiz.



Çağımızın güvenlik paradigması genişliyor. Bölgemiz siyasi krizlerin en yoğun olduğu yer.



Dünya bugün tüm insanlığın ortak ihtiyacı olan güven iklimini tehdit eden gelişmeler nedeniyle diken üstündedir. İhtilafların çözümü konusunda askeri seçenekler daha çok konuşulmaya ve devreye alınmaya başlandı. Terör örgütlerinin yol açtığı güvenlik sorunları sürekli büyüyor.



Türkiye siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı da kabul etmeyecektir.



Binlerce kilometre öteden tehdit algıları üretip üzerine gidenler bizim meşru hassasiyetimizi görmezden geliyor.



Türkiye savunma alanında hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir. Savunma sanayiinde tarihi bir reform başlattık. Savunma sanayiinde dşa bağımlılık oranını yüzden 80'den 30'lara indirdik.



S-400 VE F-35 MESAJI



Hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer müttefiklerimiz olmuştur. Bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur..



'KARARLIYIZ'



Terörle mücadelede İHA'lara ihtiyaç duyduğumuzda müttefiklerimizden yardım istedik, destek alamadık. Bugün Türkiye silahlı ve silahsız İHA'lar konusunda dünyada söz sahibi konumuna gelmiştir. Kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız.



Savunma sanayii başkanlığımızın portföyünde 690'dan fazla başlıkta çalışma var.



Önümüze çıkan engeller karşısında asla pes etmedik. Yeri geldi sabotajlara ihanetlere maruz kaldık. Ama asla yılmadık, hedeflerimize doğru yürümeye devam ettik.



Artık dışarıdan uzman getirmek yerine dışarıya uzman gönderir hale geldik.