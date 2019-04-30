Çeyrek altın ve altın fiyatları 30.04.2019

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,9 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki değer kazançlarına karşın ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 244,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,49 primle 245,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.642 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 1.282,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinden olumlu açıklamaların gelmesinin altının ons fiyatında, dolar kurunun yatay seyretmenin de altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

