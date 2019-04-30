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Çekirdeği taş sandı küçük çocuğu öldüresiye dövdü...O anlar kamerada

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden adam çocuğu öldüresiye dövdü. Çocuğa yumruk atıp yerlerde sürükleyen adam, vatandaşların bağırmasıyla kaçarken, öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi.

3. Sayfa / 30 Nisan 2019 Salı 08:56
Çekirdeği taş sandı küçük çocuğu öldüresiye dövdü...O anlar kamerada
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Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.

Küçük çocuğu öldüresiye döven şahıs hızını alamayarak çocuğu yakındaki ormana sürüklemeye başladı.

Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak magandaya polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi.

Küçük çocuğu döven maganda bunun üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis her yerde magandayı ararken, küçük çocuğa şahsın attığı öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi. Görüntülerde şahıs çocuğa yumruk atıyor, ardından tekme atıp yerlerde sürüklüyor. Kaynak : İHA

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