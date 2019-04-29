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Başkent'te korkutan kaza: 4'ü çocuk 6 yaralı

Ankara’da trafik levhasına çarparak refüje çıkan araçtaki 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Nisan 2019 Pazartesi 19:27
Başkent'te korkutan kaza: 4'ü çocuk 6 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Pursaklar Mahallesi Saray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pursaklar’dan havaalanı istikametine giden H.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak refüje çıktı. Kazada sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, E.A, N.A. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk ile S.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırdı.

Araç yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle kilitlenen trafiğe müdahale eden polis ekipleri trafiği rahatlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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