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Azimet Ceyhan yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi.

Güncel / 30 Nisan 2019 Salı 18:14
Azimet Ceyhan yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Azimet Ceyhan, Terörden Arananlar Listesi'nde 1.500.000 TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alıyordu.

CeyhanTerör ÖrgütüAğırlaştırılmış Müebbet HapisJandarma Komutanlığı


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