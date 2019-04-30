Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı



Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.



Azimet Ceyhan, Terörden Arananlar Listesi'nde 1.500.000 TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alıyordu.