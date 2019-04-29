Yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş gelişme

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.



Öte yandan S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.



TSK'da FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısı açıklandı



Öte yandan TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.



OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiği, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı ifade edildi.



Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı belirtildi.

