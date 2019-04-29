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Veliaht Prens'in sağ kolu Kahtani kayıp!

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Suud el Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülmüştü. AFP haber ajansı, Kahtani'nin cinayetle suçlanmasına rağmen Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin görülen davada yer almadığını duyurdu.

Dünya / 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:02
Veliaht Prens'in sağ kolu Kahtani kayıp!

Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Kahtani'nin olmaması Prens'in sağ kolu olarak bilinen ismin öldürülmüş olabileceği söylentilerini beraberinde getiriyor.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, cinayetin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri'nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. AFP haber ajansına konuşan Batılı bir yetkili, "Kahtani yargılanan 11 kişi arasında değil. Onun yokluğu ne anlama geliyor. Suudiler onu korumak mı yoksa onunla ayrı hesaplaşmak mı istiyor" ifadesini kullandı.

KAHTANİ KİMDİR?

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.

BaşsavcılığıOnlineSuudi Arabistan


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