Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, yeşil saha içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende, takım arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya'nın girişindeki Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.
Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Sural ise ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sural, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.