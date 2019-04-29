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İstanbul'da yakalan BAE casusu intihar etti!

10 gün önce MİT'in operasyonu ile yakalanan ve uluslararası casusluk suçundan tutuklanan 2 Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratçısından biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti..

3. Sayfa / 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:10
İstanbul'da yakalan BAE casusu intihar etti!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce 'askeri, siyasi ve uluslararası casusluk' suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından tutuklanmıştı.
Kaynak : NTV

Birleşik Arap EmirlikleriİtirafSilivri Cezaevi


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