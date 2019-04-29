Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama

Beyaz Saray Trump ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Erdoğan ve Trump; ikili ticaret, Suriye ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'lere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.' denildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede S-400 çalışma grubu oluşturulması konusu ele alındı.



TERÖRLE MÜCADELEDE MUTABAKAT



Görüşmede ayrıca terörle mücade konusunda işbirliğini sürmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi. Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.



İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir.



İki lider, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.''







BEYAZ SARAY'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Türkiye'nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı.'



Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, ABD'nin San Diego kentinde hafta sonu yaşanan sinagog saldırısı dolayısıyla taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.