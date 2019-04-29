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Albayrak'tan ekonomide güven vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Ekonomide aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor. Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi''İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız'

Ekonomi / 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:29
Albayrak'tan ekonomide güven vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirterek, 'Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi.' ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini değerlendirdi.

Ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, ocaktan itibaren süren artışın, güçlü toparlanmanın da göstergesi olduğuna işaret etti. Albayrak, 'İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız.' değerlendirmelerinde bulundu.

Albayrak'ın paylaştığı infografikte de ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi değerlerine ve artış oranlarına yer verildi. Kaynak : AA

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TwitterMaliye BakanıTürkiye İstatistik KurumuBerat Albayrak


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